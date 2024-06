Terme, il cda va all’attacco: "Notizie fuorvianti"

BAGNO DI ROMAGNA

La questione della maxisanzione per irregolarità nella gestione del personale inflitta dall’Ispettorato provinciale del lavoro di Forlì alla società Terme Sant’Agnese (controllata dal Comune di Bagno di Romagna che detiene il 68% delle azioni) tiene banco in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Al comunicato della lista ‘Andare Oltre’, che candida alla poltrona di sindaco Olinto Bergamaschi, nel quale si ponevano interrogativi sulla gestione, sul danno d’immagine e soprattutto su chi paga i 227.000 euro delle sanzioni e le parcelle degli avvocati, ha risposto il consiglio d’amministrazione di Terme Sant’Agnese presieduto da Enrico Camillini accusando i giornali di aver riportato "i fatti in maniera parziale e fuorviante". Per la verità il Resto del Carlino (il solo quotidiano che ha seguito con attenzione questa vicenda) si è limitato a riportare le contestazioni che l’Ispettorato del lavoro ha fatto agli amministratori Alfredo Piccoli, Enrico Camillini e Loris Corzani: infedeli registrazioni sul libretto unico del lavoro, violazione delle misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, omessa comunicazione preventiva del lavoro intermittente, superamento del numero complessivo di contratti a tempo determinato, superamento limiti straordinario anni 2019, 2020 e 2021, violazione delle disposizioni in tema di riposo giornaliero e delle disposizioni in tema di durata massima dell’orario di lavoro. Contestazioni che non lasciano margine a una valutazione di natura politica, ma quando abbiamo chiesto chiarimenti al sindaco Marco Baccini e al presidente di Terme Sant’Agnese ci siamo sentiti sbattere la porta in faccia: Baccini ci ha accusati di scarsa professionalità, Camillini ha detto che non legge i giornali.

In realtà sia Terme Sant’Agnese che l’Amministrazione comunale hanno riconosciuto che parte delle contestazioni non erano contestabili, tant’è vero che hanno già versato la somma di 19.800 euro. Sul resto hanno presentato ricorso.

Secondo il consiglio d’amministrazione di Terme Sant’Agnese il nodo delle contestazioni dell’Inail riguarda la natura stagionale dell’attività della società, ma "Se le Terme non possono essere considerate una struttura a carattere stagionale – sostiene –, non si possono attivare (e non si sarebbe potuto da sempre) un numero così alto di contratti a tempo determinato, che sono quelli in vigore per la stragrande maggioranza dei dipendenti".

Paolo Morelli