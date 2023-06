Terme in mostra, ecco che ritorna la ’Notte Celeste’

di Gilberto Mosconi

Nel fine settimana 23-24-25 giugno, torna in Emilia-Romagna la ’Notte Celeste’, l’ormai tradizionale festa in onore dei centri termali e del benessere situati nel suo territorio regionale. E ovviamente la notte celestiale alle terme avrà luogo anche a Bagno di Romagna, unica stazione termale del comprensorio cesenate e tra le più importanti dell’intero territorio regionale.

A Bagno la manifestazione è in calendario per ben 4 giorni, da giovedì 22 a domenica 25 giugno. Quest’anno saranno 14 le località termali, dal parmense alla Romagna, che metteranno in vetrina fra i loro vari eventi la ’Notte’ in omaggio alle acque salutari e terapeutiche, che sgorgano nel territorio regionale e in onore dei rispettivi centri termali che offrono cure e servizi all’avanguardia.

Anche la ’Notte Celeste 2023’ vedrà i centri termali aperti fino a mezzanotte, balli in piazza, musica dal vivo, animazione per bambini, visite guidate, degustazioni enogastronomiche, street food, week-end benessere a tariffe scontate e tante altre iniziative.

Commenta Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo: "Dopo gli eventi drammatici che hanno colpito l’Emilia-Romagna, la ’Notte Celeste’ rappresenta un segnale di positività e di volontà di andare avanti. Le Terme dell’Emilia-Romagna hanno fatto un grande lavoro e sono pronte ad ospitare e coccolare gli ospiti e lo dimostrano subito con la ’Notte Celeste’, un evento unico, che rappresenta la grande festa italiana del benessere. Chi vuole stare vicino all’Emilia-Romagna lo può fare in un modo molto semplice, venire a trovarci ed essere accolti con la cordialità e la gentilezza che contraddistinguono la nostra terra".

Venendo alla ’Notte Celeste’ che si dipanerà e andrà sotto i riflettori per 4 giorni nel borgo di Bagno, anche quest’anno il paese d’Alto Savio propone un programma di iniziative e di eventi particolarmente ricco e coinvolgente, che prenderà il via giovedì 22 giugno, alle 17, con partenza da piazza Ricasoli per una gustosa passeggiata gastronomica, denominata ’Quattro passi tra note e sapori’, alla scoperta delle eccellenze della Valle del Savio, con l’inaugurazione del nuovo "Sentiero quattro passi attorno a Bagno". L’evento fa parte della rassegna ’Savio Trail’, promossa dall’Unione Comuni Valle Savio (prenotazione obbligatoria entro il 19 giugno al Centro Visite di Bagno, 0543-911046). Informazioni sulla ’Notte Celeste’: ufficio Iat, palazzo del Capitano a Bagno (0543-911046).