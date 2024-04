Terme nel mirino. Pesanti sanzioni a Sant’Agnese

di Paolo Morelli

Le Terme Sant’Agnese hanno riaperto al pubblico con notevole successo in occasione del fine settimana di Pasqua, ma sull’albergo con stabilimento termale più antico dell’Emilia–Romagna ci sono densi nuvoloni neri che hanno già provocato una violenta grandinata e altre ne promettono.

Che ci fossero problemi a livello di gestione e del personale era cosa nota da tempo, ma i rilievi mossi dall’Ispettorato del Lavoro sono così pesanti che nessuno se lo aspettava. Nei giorni scorsi il sindaco Marco Baccini (il Comune detiene il pacchetto di maggioranza delle quote) ha risposto, scusandosi per il ritardo con cui lo ha fatto, alle interrogazioni che gli erano state rivolte dai gruppi di minoranza ‘Un Bene in Comune’ e ‘Insieme per il Futuro’. Sono così venute alla luce le gravi irregolarità di cui si mormorava a mezza voce; ora, invece, se ne può parlare a voce alta. Nell’ispezione effettuata nell’ottobre 2021 sono state riscontrate infedeli registrazioni sul libretto unico del lavoro, sono stati trovati lavoratori privi di contratto, riscontrate violazioni delle norme relative al lavoro intermittente, dei contratti a tempo determinato, alla durata massima dell’orario di lavoro, alle disposizioni in materia di riposo giornaliero e al lavoro straordinario per gli anni 2020 e 2021.

Nel settembre dell’anno scorso l’Ispettorato del lavoro di Forlì ha notificato tre verbali di accertamento che si concludono con sanzioni per un totale di oltre 227.000 euro, contestati agli amministratori in carica nei periodi considerati Loris Corzani, Enrico Camillini e Alfredo Piccoli. Nel mese successivo la società Terme Sant’Agnese ha provveduto a effettuare tre pagamenti per un importo totale di 19.400 euro. Alcune contestazioni sono state impugnate dall’azienda attraverso gli avvocati Evangelista Basile e Fabio Fontana dello studio Ichino di Milano.

Nella risposta alle interrogazioni, il sindaco Baccini rimanda alla prossima amministrazione la questione relativa a un’eventuale rivalsa nei confronti degli amministratori, e sostiene che le accuse nei confronti della conduzione della società avrebbero motivazioni politiche.

La grandinata dei verbali dell’Ispettorato del lavoro ha già fatto una vittima: l’amministratore delegato Alfredo Piccoli (di San Marino) si è dimesso e al suo posto un mese fa è stato nominato Luca Betti, con tutte le deleghe amministrative ricondotte al presidente Enrico Camillini. Nell’assemblea dei soci del 12 marzo scorso sono anche stati fissati i compensi per gli amministratori: 30.000 euro all’anno per il presidente, 3.000 euro (sempre annui) per i consiglieri.