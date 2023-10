Terme S.Agnese, Baccini in ansia per il personale

Il sindaco di Bagno, Marco Baccini, aveva già anticipato la scorsa settimana lo svolgimento di un incontro con le organizzazioni sindacali, quando aveva comunicato "asserite irregolarità rilevate dall’Ispettorato del Lavoro nella società Terme Santa Agnese", partecipata a maggioranza dal Comune stesso. E l’incontro c’è stato proprio martedì 10 ottobre, quando le OO.SS. territoriali Filcams-Cgil (Ana Laura Cisneros), Fisascat Cisl Romagna (Michele Dall’Ara) e Uil Tucs Cesena (Martina Zignani), unitamente alle Rsu, hanno incontrato il sindaco e l’amministratore delegato di Terme S.Agnese, Alfredo Piccoli nella sede municipale a San Piero, a seguito dell’invito ricevuto da parte di Baccini per affrontare i problemi emerse sulla gestione del personale.

Dicono le tre sigle sindacali: "Il sindaco di Bagno ha esposto le problematiche emerse nell’accertamento ispettivo effettuato dagli enti, elencando una serie di rilevazioni imputate, che sono oggetto di analisi tecnica da parte dell’Amministrazione comunale, esprimendo seria preoccupazione per la situazione del personale. Tra le varie ipotesi proposte, è emerso come primo provvedimento urgente, a tutela dei dipendenti e per aumentare la trasparenza nella gestione, l’individuazione di una nuova figura di responsabilità con delega al personale, dichiarando inoltre l’impegno ad avviare un più puntuale e costante confronto con le OO.SS., avente l’obiettivo di un preciso rispetto delle regole e di un ambiente più sereno tra lavoratori e lavoratrici dell’importante struttura ricettiva termale".

Le OO.SS. aggiungono: "Le Organizzazioni sindacali valutano positivamente l’incontro, nella speranza che la trasparenza e la manifesta volontà di dare "cambio di passo" alla gestione possa concretizzarsi, auspicando inoltre che si svolgano, a breve, momenti di confronto che portino finalmente ad una risoluzione delle problematiche ancora aperte".