Terme Santa Agnese: chiusa la vicenda delle retribuzioni non corrisposte ai dipendenti

Si sono conclusi nei giorni scorsi gli incontri di conciliazione presso l’ufficio forlivese dell’Ispettorato del Lavoro per la chiusura della vicenda relativa alle retribuzioni non corrisposte ai dipendenti di Terme Santa Agnese spa nel periodo che va dal 2018 al 2021. La questione riguarda una cinquantina di dipendenti ai quali non erano state corrisposte retribuzioni per prestazioni lavorative effettuate regolarmente, come risultava dalla ricostruzione delle singole carriere. Si tratta di un filone collaterale all’ispezione che aveva portato alla contestazione di numerose irregolarità con l’applicazione di sanzioni per un totale di 227.000 euro, in parte già saldate, a carico di Terme Santa Agnese, complesso turistico e termale controllato dal Comune di Bagno di Romagna che detiene il 68% delle quote azionarie.

In totale sono una cinquantina i lavoratori coinvolti in questa vicenda, a ognuno dei quali è stato riconosciuto un credito che varia da qualche centinaio a decine di migliaia di euro. L’azienda termale aveva proposto ai dipendenti una transazione sulla base di una quota del 10% delle cifre riconosciute dall’Ispettorato del Lavoro, ma non ha ricevuto grandi consensi: infatti oltre trenta dipendenti, assistiti dai rispettivi sindacati, hanno dichiarato a verbale che intendono ricevere l’intera cifra indicata dall’Ispettorato. Della quota dei dipendenti residua, qualcuno ha accettato la transazione sulla base del 10% e qualcun altro ha rinunciato totalmente al credito, pare a fronte della ventilata promessa di un’indennità compensativa da erogare nel prossimo anno. Alcuni dipendenti, infine, non si sono presentati agli incontri e saranno nuovamente convocati all’inizio del 2025.

Sulla vicenda si registra la volontà dell’Amministrazione comunale di non informare l’opinione pubblica: sia il sindaco Enrico Spighi che il presidente del consiglio d’amministrazione di Terme Sant’Agnese Enrico Camillini si sono rifiutati di parlare con noi. Inoltre la riunione della commissione consiliare nella quale si è parlato delle vicende relative a Sant’Agnese si è svolta in seduta segreta per decisione del presidente Paolo Camillini, capogruppo in Consiglio comunale della lista Visione Comune che ha portato al successo il sindaco Enrico Spighi. Per questo le liste di opposizione Andare Oltre e Visione Comune stanno valutando la possibilità di chiedere una discussione in consiglio comunale in seduta pubblica.