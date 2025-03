Terme Santa Agnese, tentativo di non pagare i dipendenti

Il consiglio d’amministrazione di Terme Santa Agnese e il Comune di Bagno di Romagna che detiene il 68% delle quote azionarie (il resto è in mano a privati) stanno facendo di tutto per rimandare il più a lungo possibile il pagamento di quanto dovuto ai dipendenti per prestazioni lavorative non pagate. Questo, in poche parole, è il succo della riunione della terza commissione del consiglio comunale che si è riunita nel tardo pomeriggio di giovedì nel municipio che ha sede nella frazione di San Piero in Bagno.

Pochi giorni fa aveva fatto scalpore la notizia, diffusa dal sindaco Enrico Spighi, della presentazione di una denuncia-querela contro ignoti perché era stata rilevata la manomissione del sistema informatico di rilevamento delle presenze sul lavoro dei dipendenti del complesso termale e alberghiero: qualcuno, da ricercare fra coloro che avevano accesso al sistema informatico, avrebbe corretto manualmente i dati relativi agli ingressi e alle uscite dal lavoro, rilevate attraverso i badge in possesso dei dipendenti ‘strisciati’ nell’orologio marcatempo, e poi avrebbe cancellato tutti i ‘file’ modificati. I dati erano poi stati recuperati poiché erano stati ‘salvati’ su un server di emergenza dell’azienda informatica che cura il sistema di Terme Santa Agnese. Si tratta degli stessi dati sui quali hanno lavorato i funzionari dell’Ispettorato del lavoro di Forlì che nel 2021 avviarono un’indagine conclusa con la notifica all’azienda di sanzioni per 272.000 euro (in parte già pagate, le altre contestate dallo studio legale Ichino di Milano) e di 83 cartelle con la posizione personale di altrettanti dipendenti ai quali non erano stati corrisposti tutti gli importi delle prestazioni lavorative effettuate, per un totale di 318.629 euro.

Con l’accordo dei sindacati è stata avviata una conciliazione che, secondo quanto riferito dal sindaco Spighi, ha dato questi esiti: 12 dipendenti non si sono presentati, 26 hanno rinunciato totalmente al pagamento per un totale di 48.000 euro, 11 hanno accettato di percepire il 10% di quanto accertato dall’Ispettorato (quindi 4.800 euro anziché 48.000), ma 34 dipendenti non hanno accettato la conciliazione per un totale di 176.000 euro. Costoro hanno cinque anni di tempo per chiedere all’azienda il pagamento di quanto dovuto (fino a 38.000 euro), ma il presidente di Terme Santa Agnese, Enrico Camillini, e la segretaria generale del Comune, Natascia Salsi, hanno annunciato che i dipendenti che chiederanno il pagamento lo otterranno, ma poi saranno citati in tribunale affinché restituiscano le somme percepite con aggravio di spese legali. Questa affermazione è stata definita "terrorismo" da Enzo Montalti, consigliere comunale della lista di centrosinistra, mentre Olinto Bergamaschi, capogruppo della lista di centrodestra, ha posto l’accento sull’assunzione di una ragazza che ha vinto il concorso per impiegata dopo aver svolto un tirocinio di sei mesi.

Natascia Salsi ha anche comunicato di avere già ottenuto la fissazione di un incontro con la direzione dell’Ispettorato provinciale del lavoro per chiedere la sospensione del pagamento delle cartelle in mano ai dipendenti in base agli elementi contenuti nella denuncia-querela contro ignoti.