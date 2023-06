Terme Sant’Agnese, il fatturato cresce di 800mila euro

All’assemblea della società termale e alberghiera Terme di Santa Agnese di Bagno di Romagna è stato approvato il bilancio consuntivo 2022.

"Il fatturato – evidenzia il sindaco di Bagno di Romagna Marco Basccini – è aumentato di 800mila euro rispetto al 2021, l’utile netto di 245mila euro, nonostante dell’aumento dei costi dei materiali e dei servizi edell’aumento dei costi di energia e gas, che hanno pesato per 200mila euro. La salute delle Terme Sant’Agnese è ottima".

È intervenuto l’amministratore delegato Alfredo Piccoo: "La società non ha mai rinunciato ad investire per migliorare il prodotto e la promozione dellaa offerta, nonostante il Covid. Nel 2023 verranno riqualificate 20 camere e il settore di ingresso e ricezione dell’albergo. I primi dati del 2023 confermano un trend positivo in aprile rallentato dagli effetti della alluvione".

gi.mo.