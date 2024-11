Terminati i lavori, riaperta la provinciale SP142 dei Mandrioli

Dopo importanti interventi di manutenzione straordinaria, iniziati a metà giugno 2024, venerdì scorso sono terminati i lavori di rifacimento delle barriere di sicurezza sulla provinciale SP142 dei Mandrioli, nel tratto compreso tra il chilometro 4,100 e il chilometro 5,800, che si snodano in territorio comunale di Bagno di Romagna.

Pertanto, da ieri, è stata revocata l’ordinanza che imponeva il divieto di transito dei mezzi pesanti, quelli con massa superiore alle 3,5 tonnellate.

Nello stesso tempo è stata rimossa la segnaletica verticale indicante la predetta limitazione al transito.

Lo comunica, l’amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, che poi aggiunge: "L’intervento ha visto un investimento complessivo di 646.250 euro. Nella primavera 2025 verranno asfaltati i tratti più ammalorati".

C’è dunque soddisfazione tra gli utenti (in specie da parte dei camionisti) di quella importante arteria che collega direttamente l’Alta Valle del Savio (Bagno) alla Toscana aretina (Badia Prataglia) e che segna il confine regionale a Passo Mandrioli (1.173 mslm).

Soddisfazione anche da parte del comitato Mandrioli, nato negli anni scorsi per input toscano, di cui da agosto è presidente Danilo Bigiarini, che dice: "I lavori della posa di barriere di sicurezza, di disgaggio e ingabbiamento di tutta la parete rocciosa Scalacci e dintorni, si sono conclusi. La riapertura della SP142 Mandrioli anche ai mezzi pesanti è cosa importante per l’economia delle due vallate. E’ stata una dura battaglia, iniziata da me e dal compianto dottor Carlo Alessandri. Una battaglia continuata col comitato Mandrioli".

Gilberto Mosconi