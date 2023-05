Terminati in anticipo i lavori di demolizione del cavalcavia di Borello

Si sono conclusi in anticipo rispetto alla tabella di marcia gli interventi di demolizione dell’impalcato del cavalcavia sulla E45 in prossimità di Borello. Le operazioni sulla superstrada tra gli svincoli di Borello Sud e Nord, avviate lo scorso sabato a partire dalle 8, sono state infatti ultimate già nella notte, ben prima dunque del termine previsto alle 20 di domenica. Nell’unica giornata condizionata dai lavori, non sono tuttavia mancate code e disagi nella strada interdetta al traffico.

Nel tratto in questione, sono ora in corso i lavori di ricostruzione dell’impalcato del cavalcavia numero 60 e sono stati avviati gli interventi di ripristino superficiale delle sottostrutture e dell’impermeabilizzazione anche dell’attiguo cavalcavia numero 58.

Permangono tuttavia alcune interruzioni. Nello specifico, durante le lavorazioni è istituita la chiusura al traffico, per chi viaggia in direzione Ravenna, del tratto incluso tra il km 211,600, in corrispondenza dello svincolo di Borello Sud, ed il km 213,000 con contestuale attivazione del doppio senso di circolazione in carreggiata opposta, in direzione Roma. Contemporaneamnte, risulta chiusa al traffico la rampa in ingresso e uscita, in direzione Ravenna, dello svincolo di Borello sud.