Ternana travolta dai giovani del Cavalluccio

Quinto risultato utile di fila, unica squadra tra i campionati Primavera ad avere vinto tutte le gare casalinghe (10) così il Cesena Primavera 2 ha battuto a Villa Silvia anche la Ternana per 2-0 (all’andata fu 1-1) e continua il duello a distanza con il Benevento per l’unico posto disponibile per la promozione diretta in Primavera 1 nel girone B.

I bianconeri sono in testa con 46 punti, seguono i campani a 45 che ieri hanno superato 4-3 il Palermo.

I ragazzi di Campedelli (foto) hanno chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete segnata a un minuto dal termine dal difensore Pitti, poi nella ripresa a un quarto d’ora dalla fine ha raddoppiato Giovannini. Ancora una volta sono risultati preziosi i ‘rinforzi’ dalla prima squadra di Toscano.

I romagnoli, che sabato prossimo saranno impegnati a Pisa contro la terza forza del torneo, hanno collezionato 46 punti in 19 gare, una sola sconfitta a Benevento contro la diretta concorrente al successo finale.

Cesena: Veliaj, Manetti (1’ st Domeniconi), Mattioli, Campedelli, Valentini, Pitti, Ghinelli (25’ st Arpino), Castorri, Amadori (37’ st Perini), Giovannini (44’ st Ronchetti), Coveri (37’ st Tosku). Classifica: Cesena 46, Benevento 45, Pisa 33, Perugia ed Entella 30, Ascoli 29, Napoli 28, Ternana 26, Palermo e Spezia 25, Cosenza 23, Bari 22, Salernitana 19, Pescara 15, Monopoli 14, Crotone 12.