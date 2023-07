Terre Centuriate, premiate le Cucine Popolari

Il premio “Bella di Cesena” 2023 è stato assegnato alle Cucine Popolari di Cesena. Il riconoscimento ispirato alla storica varietà di pesca che ha segnato il gusto e la memoria delle famiglie romagnole, è giunto alla decima edizione. L’associazione Terre Centuriate Cesenati attribuisce il premio a figure del cesenate che si sono distinte con la loro attività nel favorire la crescita, il sostegno e la cultura agraria del nostro territorio. "Quest’anno il riconoscimento – afferma il presidente delle Terre Centuriate Michele Ceccaroni - è stato assegnato alle Cucine Popolari Cesena, per avere realizzato un luogo accogliente in cui tutte le persone possono condividere un pasto e uno scambio di relazioni umane, continuando nel loro impegno anche se colpite dall’alluvione recente che ha stravolto completamente i loro locali e le attrezzature". Presenti alla consegna la vice presidente Paolina Farneti e la consigliera Oriana Casadei e un gruppo di volontarie che fanno parte delle CP. A consegnare la targa, il presidente Ceccaroni con diversi soci. La serata conviviale ha registrato più di 50 presenze: tolte le spese della cena, tutto il ricavato è stato donato alle Cucine Popolari come contributo per la ripartenza.

Oltre alla targa, l’associazione consegnerà alle Cucine Popolari un’offerta di quasi mille euro. Il premio Bella di Cesena è giunto all’undicesima edizione in questi anni ha premiato: Claudio Lugaresi (fitopatologo, 2013), Walther Faedi (ricercatore, 2014), Cristiano Riciputi (giornalista, 2015), Giancarlo Brighi (esperto della Centuriazione, 2016), Istituto Agrario di Cesena (2017), Renzo Piraccini (presidente Cesena Fiera, 2018), Gilberto Molari (vivaista-ricercatore, 2019), Famiglia Moretti (agricoltori, 2020), Daniela Maria Galassi (azienda vinicola, 2021), Famiglia Torri (apicoltori, 2022).