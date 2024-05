Terre Cevico racconta la filiera di produzione del Trebbiano

Il Trebbiano è il vitigno a bacca bianca più iconico della Romagna, i cui ettari (oltre 15mila dei 28000 totali) ne sanciscono la leadership d’area. Un vitigno, il Trebbiano, che si fa protagonista di un nuovo racconto insieme a coloro che lo "vivono" in vigna quotidianamente. È il progetto messo in campo da Terre Cevico, gruppo cooperativo con profonde radici sul territorio insieme ai suoi 5mila soci, che ha dato vita a "10 storie di Trebbiano in Romagna", racconto della filiera di produzione di bollicine a base trebbiano. Lo scorso anno anche le imprese balneari del SIB di tutta la Penisola erano scese in soccorso delle cooperative vitivinicole colpite dall’alluvione acquistando i vini della linea "Tutto è possibile" di Terre Cevico dando un concreto aiuto al dramma vissuto da numerose aziende socie. Quest’anno il legame si rinnova. Moderati dal giornalista Maurizio Magni, c’erano Franco Donati, presidente di Terre Cevico dal 2 gennaio scorso: "La terra del Trebbiano è in pianura, ma in Terre Civico il 30 % dei nostri soci ha aziende sui colli romagnoli. Oggi parliamo di Trebbiano ma ne abbiamo altri con il Sangiovese. In passato il Trebbiano è stato un po’ dimenticato, non valorizzato a sufficienza per quello che vale. Negli ultimi anni è stato rimesso al centro di progetti per la sua versatilità come vino fermo, base aperitivi e bollicine, oggi con la brezza del mare di Cesenatico". L’evento è stato ospitato da Simone Battistoni presidente regionale SIB Confcommercio: "E’ una bella collaborazione fra il territorio e la spiaggia. L’Emilia Romagna è un unico territorio e dobbiamo imparare a fare sistema tanto più oggi che si parla di km 0". Ermanno Pasolini