Terremoto oggi, a Cesenatico la terra trema ancora

Cesenatico, 1 aprile 2023 – A Cesenatico la terra trema ancora. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto alle 6,54 di magnitudo 2.5 a una profondità di 16 chilometri.

Al momento non sono stati segnalati danni ma in molti hanno avvertito la scossa soprattutto quelli residenti ai piani alti.

La scossa è stata registrata all'incirca nella stessa zona in cui la terra ha tremato a gennaio. Secondo quanto detto nel marzo scorso da Paride Antolini, Presidente dell'Ordine Geologi dell'Emilia-Romagna questa "è una zona interessante, perché ci permette di trarre informazioni e dati per conoscere meglio il territorio in previsioni anche del futuro. Se vediamo la storia, in pianura le magnitudo sono solitamente inferiori rispetto alle zone appenniniche, ma nel 1916 ci fu uno dei terremoti più forti vicino alla costa. Fu quello di Rimini, che raggiunse la magnitudo di 5.8".

