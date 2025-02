Terremoto e rischi per il nostro territorio, l’analisi di Danesi (Ingv)

"Non sappiamo esattamente quando, ma sappiamo bene perché e dove probabilmente si verificherà un terremoto". Prevedere la forza distruttiva della terra che trema, mettere in salvo le persone, proteggere gli edifici, salvaguardare il patrimonio culturale: è questo che significherebbe prevederlo con esattezza. Ecco la risposta scientifica della domanda che le persone rivolgono costantemente a chi si occupa di geofisica. L’ha fornita ancora una volta, in una densa conferenza per i soci del Rotary Club Cesena guidato in questa annata da Norberto Fantini, Stefania Danesi, cesenate, ricercatrice della sezione bolognese dell’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica a Vulcanologia). Danesi ha dedicato particolare attenzione al tema del rischio per il territorio e alla necessità di adottare tecniche costruittive adeguate.