Cesena, 7 ottobre 2021 - Una scossa di terremoto di magnitudo 2,7 è stata avvertita nelle province di Forlì e Cesena alle 19,18. L'epicento era a tre chilometri a est di Forlimpopoli, più o meno a metà strada tra le due città dove è stato chiaramente avvertito, così come a Bertinoro.

La scossa - seccondo le prime testimonianze - è stata breve ma intensa è stata avvertita nei dintorni generando non poche preoccupazione. Il ritorno del terremoto ha attivato subito un tam tam sui social network, si è sentita chiaramente anche nei piani bassi delle abitazioni. Sono in corso verifiche, ma non dovrebbero esserci danni alle persone e nemmeno alle abitazioni.

Notizia in aggiornamento