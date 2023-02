Terremoto, l’intervento di Paesani: "Bisogna evitare inutili allarmismi ma i cittadini devono sapere che tutto è in regola e che le scuole sono sicure e verificate"

Lo sciame sismico che ha interessato il nostro territorio nelle ultime settimane, con epicentro anche a Gambettola, sta preoccupando non poco la cittadinanza. La situazione si è vieppiù aggravata soprattutto dopo che le scuole sono state evacuate giovedì 26 gennaio a seguito di una scossa di magnitudo 4.1, seguita da un’altra di pari grado sabato 28 gennaio, che ha determinato la chiusura delle scuole in attesa delle necessarie ed indispensabili verifiche da parte della Protezione Civile.

A Gambettola il consigliere comunale di opposizione Emiliano Paesani è intervenuto sulla questione: "Bisogna evitare inutili allarmismi. Ma noi cittadini dobbiamo sapere che tutto sia in regola e che gli edifici scolastici siano sicuri e verificati come indicato dalla legge".

Paesani dice che sapere di essere al sicuro, e che è stato fatto tutto ciò che la legge prevede sul tema della sicurezza, aiuta non poco ad affrontare al meglio una situazione estremamente stressante. Poi continua: "Per il mio gruppo la sicurezza dei cittadini è un tema fondamentale. Va assicurata a tutto tondo. Alcuni edifici scolastici di Gambettola possono destare preoccupazione. In particolare quello che accoglie la Scuola secondaria di secondo grado, per la quale, come minoranza, avevamo già chiesto un intervento di riqualificazione potendo approfittare dei bandi Pnrr diretti alla riqualificazione degli edifici e delle mense scolastiche. Bandi che invece sono andati a vuoto per scelte politiche parecchio discutibili con Gambettola che non ha ricevuto nulla mentre i comuni limitrofi iniziano già a costruire. A preoccupare alcune famiglie, che mi hanno contattato, è anche la mensa della Scuola Secondaria. I ragazzi consumano il pranzo in un locale seminterrato dell’annesso edificio religioso. Siamo davvero sicuri che sia a norma e quindi sicuro?"

La normativa che regola il tema della sicurezza sismica degli edifici scolastici decretava che il Comune sottoponesse a verifica ogni edificio a uso scolastico, situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, entro il 31 dicembre 2021. Paesani a questo proposito aggiunge: "Per dovere di trasparenza chiediamo al sindaco di riferire al Consiglio comunale e a tutta la cittadinanza se tali controlli siano stati effettuati e quali esiti abbiano prodotto. I nostri edifici scolastici sono sicuri? Abbiamo il diritto ed il dovere di saperlo".