Terremoto oggi Cesenatico e Gambettola: due scosse, di magnitudo 3.2 e 3.5 all’alba

Scossa di terremoto oggi a Cesenatico

Cesenatico, 26 gennaio 2023 – La terra continua a tremare nel Cesenate: stamattina all’alba – per la precisione alle 5.44 – si è verificato un terremoto di magnitudo ML 3.2 a 5 chilometri a Sud Ovest di Cesenatico, a una profondità di 21 chilometri.

E un quarto d’ora dopo, nuova scossa, stavolta a Gambettola e più forte: il terremoto, alle 6 di mattina è stato di magnitudo ML 3.5 ed è avvenuto a 3 chilometri a nord di Gambettola, a una profondità di 16 km.

Il sisma è stato avvertito distintamente dalla costa fino in città, in particolare ai piani alti. per fortuna però non si segnalano danni, per il momento. Da alcune settimane uno sciame sismico insiste sul territorio cesenate.

Entrambe le scosse sono state localizzate dalla Sala Sismica Ingv-Roma.

La localizzazione del primo terremoto

In particolare il sisma si è verificato:

9 Km a est di Cesena

22 Km a Nord ovest di Rimini

25 Km a est di Forlì

30 Km a Sue est di Ravenna

39 Km a est di Faenza

54 Km a nord ovest di Pesaro

54 Km a est di Imola

65 Km a nord ovest di Fano