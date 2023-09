Terremoto nel Cesenate, quello sciame di scosse lungo due mesi

Cesena, 19 settembre 2023 – La forte scossa di ieri mattina ha risvegliato in un istante la paura diffusa nel Cesenate a dicembre dello scorso anno e all’inizio di quest’anno, quando uno sciame sismico di forte intensità si è ripetuto nella nostra zona. Lo sconforto inizia il 18 dicembre scorso. Domenica mattina a Cesenatico, poco dopo le 8 si è sentito un forte boato e poi la scossa di magnitudo 2.7 con epicentro a 5 chilometri da Cesenatico.

Terremoto a Tredozio

Era solo l’inizio di un lungo sciame. Il 26 gennaio gli eventi sismici si fanno più intensi. Una serie di scosse a ripetizione, prima alle 6.22, poi alle 7 e poi alle 7.08, che culminano con la scossa più forte di magnitudo 4.1 alle 11.45 del mattino. La confusione e la paura dilagano soprattutto in alcune scuole dove i ragazzi vengono fatti uscire nel cortile e poi rientrare nelle classi degli istituti che rimangono aperti. Non si segnalano danni a cose o persone, ma si passano al setaccio gli edifici. In alcuni tratti viene sospesa anche la circolazione dei treni. Il 28 gennaio la terra torna a tremare e a far paura. Una scossa di magnitudo 4.1 con epicentro a Gambettola viene registrata alle 6.32. Un altro risveglio da incubo per tutto il Cesenate. La paura dilaga, iniziano i controlli negli edifici pubblici, le evacuazioni dalle scuole che resteranno chiuse in alcuni comuni. Uno sciame sismico che dura diversi giorni, con epicentro nella zona di Gambettola e Cesenatico. La terra torna a tremare il 30 gennaio alle 3.50 di notte, con epicentro a 5 chilometri da Cesenatico. Una scossa di magnitudo 2.5 non percepita da tutti. Lo sciame si ripete a inizio febbraio, poi piano piano scema. Fino a ieri, quando la terra si è risvegliata.