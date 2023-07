Territorio, mense e strade stanziati 280mila euro

di Ermanno Pasolini

Il Consiglio comunale di Longiano ha approvato 280mila euro da destinare a sostegno di interventi di salvaguardia del territorio e per il contenimento delle rette della mensa delle scuole e del trasporto scolastico.

Spiega Sara Mosconi, vicesindaca e assessora ai Lavori pubblici del Comune: "Dopo l’alluvione che ha colpito le nostre terre, l’Amministrazione ha deciso di investire una somma importante per un piccolo Comune, pari a 43.500 euro per la manutenzione del territorio. Nello specifico 25mila saranno destinati alla pulizia dei fossi, 15mila al ripristino delle scarpate e 3.500 alla pulizia dei cigli stradali. Il Consiglio comunale ha anche stabilito di investire 90mila euro nella manutenzione delle strade comunali e dei marciapiedi, 30mila per quella dei parchi e per l’acquisto di nuovi giochi e 20mila per la manutenzione degli immobili comunali. Grande attenzione dell’Amministrazione verso le famiglie del territorio per le quali è stato previsto uno stanziamento di circa 100mila euro. In particolare sono stati destinati circa 60mila euro per ampliare l’offerta della mensa agli alunni della scuola di Budrio che a seguito della variazione del tempo scuola con l’attivazione del tempo prolungato, potranno restare a scuola senza essere costretti a rientrare a casa per il pranzo o utilizzare un lunch box portato da casa. Saranno inoltre destinati 13mila euro per i buoni pasto a sostegno delle famiglie in difficoltà e anche il costo che le famiglie dovranno sostenere per il trasporto scolastico è stato abbattuto di una somma pari circa al 90% investendo una cifra pari circa a 26mila euro per l’anno scolastico 2023-2024".

Continua il sindaco Mauro Graziano: "Sono molto soddisfatto. Si tratta di una variazione di bilancio che tiene conto di due aspetti per noi fondamentali: la prevenzione, la manutenzione del territorio e l’attenzione alle famiglie e alle persone in difficoltà. Abbiamo destinato circa 200mila euro per la manutenzione del territorio e per la prevenzione, tenendo conto di quanto successo poco più di due mesi fa a causa dell’alluvione ed abbiamo previsto risorse importanti per garantire servizi alle famiglie ed abbattere il più possibile le relative rette".

Durante il Consiglio Comunale è stata posta l’attenzione sulla realizzazione del 2° stralcio lungo la via Ponte Ospedaletto i cui lavori sono attualmente sospesi. Conclude la vicesindaca Sara Mosconi: "Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono pervenute alcune proposte di modifica da parte del progettista. I lavori, la cui spesa subirà un leggero aumento, dovrebbero comunque terminare entro la fine di settembre 2023".