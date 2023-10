Terrore in strada con i Krampus

Dalle 18 a mezzanotte a Longiano va in scena la ‘Festa D’la Nota Scura’, organizzata dalla Pro Loco (nella foto) con il patrocinio del Comune. Lungo via Borgo Fausto si potrà assistere a diversi spettacoli: la danza delle streghe, lo spettacolo del fuoco, l’esibizione dei trampolieri, il circo delle illusioni e tanti trucchi di magia. Ci saranno gli stand gastronomici, il mercatino dell’artigianato e le bancarelle di dolciumi e di castagne. Per i più piccoli piazza San Girolamo sarà allestita con giochi gonfiabili. Il tunnel del Rifugio Bellico, in Via Porta del Ponte, si trasformerà nella Clinica degli Orrori, si esibiranno i Krampus di Poza, terrificanti creature del profondo Nord e poi gran finale alle 23 con lo spettacolo pirotecnico musicale "L’incendio al Castello". Ingresso libero e servizio navetta gratuito dalla zona artigianale di Crocetta, in via delle Querce, dalle 19 alle 24 ogni circa 7-8 minuti.