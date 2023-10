Terzo furto alla polisportiva. San Carlo

Terzo furto nel giro di poco più di un anno nei locali della Polisportiva San Carlo. La scorsa notte ignori malviventi hanno infranto la lastra in plexiglas della porta e sono entrati, ma sono riusciti ad arraffare solo pochi euro, quelli che i soci lasciano nella cassa quando bevono un caffè. I ladri (o il ladro) hallo lasciato anche una scritta ingiuriosa sulla lastra di plexiglas che potrebbe essere utile per individuare gli autori del furto. Un altro episodio del genere era avvenuto poche settimane fa, mentre a settembre dell’anno scorso erano state trafugati un rasaerba e altre attrezzature per la manutenzione dei campi sportivi.

Dopo questo ennesimo furto il consiglio direttivo della Polisportiva San Carlo ha deciso di installare telecamere di sorveglianza a protezione della propria sede e del magazzino degli attrezzi.