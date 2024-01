Terzo mandato, cambia lo scenario. Rossi in pista, Baccini non ci ripensa

La novità pareva dover essere introdotta nel Milleproroghe, invece si dovrà aspettare probabilmente febbraio, col decreto elezioni (che andrà a definire la tornata elettorale dell’8 e 9 giugno), ma si fa largo la possibilità del terzo mandato per i sindaci dei comuni sotto i 15mila abitanti, mentre nei comuni sotto i 5mila abitanti i sindaci potrebbero essere riconfermati per un numero illimitato di mandati. Nel Cesenate è il caso di Montiano.

Nel nostro territorio sono quattro i i sindaci che esauriscono il secondo mandato: il civico Marco Baccini, 40 anni, di Bagno di Romagna, Filippo Giovannini (Pd) sindaco di Savignano; Monica Rossi (Pd), sindaca di Mercato Saraceno e Luciana Garbuglia (Pd) sindaca di San Mauro Pascoli. Non più rieleggibile, senza la modifica anche Fabio Molari, sindaco di Montiano, al terzo mandato. Le modifiche in vista potrebbero avere peso in quei comuni dove ancora non sono stati definiti i candidati.

A novembre la lista civica ’Visione Comune’ ha annunciato la candidatura di Enrico Spighi, vicesindaco di Marco Baccini. Possibile una marcia indietro con il terzo mandato che può diventare possibile per Marco Baccini? "Non nego che la questione del terzo mandato – afferma Baccini – mi abbia indotto a una riflessione supplementare, ma la mia decisione è confermata. Sono stati dieci anni pienissimi in cui ho dato tutto per il mio Comune e ora si apre una pagina nuova della mia vita con o senza il terzo mandato. La nostra lista civica ha il suo candidato".

Il sindaco Fabio Molari può tornare in pista in caso vengano intrdotti i mandati illimitati?: "Ho comunicato che si concluderò la lunga esperienza da sindaco, ma sono disponibile a dare una mano. Non so che cosa succederà, auspico si trovi un candidato disposto a mettersi disposizione totale del Comune".

Negli altri Comuni con sindaco Pd in uscita, alcune candidature sono state definite, ma non ancora ufficializzate (si parla di febbraio): Nicola Dellapasqua a Savignano per la successione a Filippo Giovannini, Moris Guidi a San Mauro Pascoli per quella a Luciana Garbuglia.

A Mercato Saraceno, invece, il Pd non ha ancora individuato chi possa mirare a ereditare il testimone di Monica Rossi (in predicato i due assessori Ignazio Palazzi e Raffaele Govannini) e con la possibiltià del terzo mandato può tornare in lizza l’attuale sindaca.