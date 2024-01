Terzo mandato nei piccoli comuni. La sindaca Rossi resta in pista

Adesso è ufficiale. Per le elezioni amministrative ed europee si voterà sabato 8 e domenica 9 giugno. Così è stato deciso nel decreto legge per l’election day approvato nel Consiglio dei ministri che ha anche dato il via libera al terzo mandato per i sindaci dei Comuni che hanno meno di 15mila abitanti, e ai mandatisenza vincoli per i comuni con meno di cinquemila abitanti.

Se nel comune di Cesena si andasse al ballottaggio tra i due candidati più votati al primo turno la data per il secondo turno elettorale sarà domenica 23 giugno e lunedì 24, in coincidenza con la festività del patrono di san Giovanni, una giornata tradizionale di festa per la città.

La possibilità di candidarsi per il terzo mandato riapre i giochi a Mercato Saraceno dove il centro sinistra non ha ancora trovato il candidato per le comunali e la sindaca uscente Monica Rossi (nella foto) potrebbe essere ripresentata. Per quanto riguarda invece Bago di Romagna Marco Baccini ha già reso noto che non tornerà sui suoi passi e la sua lista Visione Comune ha già annunciato come candidato l’attuale vicensidaco Enrico Spighi.

Per quanto invece riguarda Montiano, che conta meno di due mila abitanti, si schiude la porta per una eventuale nuova candidatura a sindaco di Fabio Molari (centrosinistra), che sta completando il terzo mandato.