Terzo Polo, l’assessore Ferrini alla guida del coordinamento

Le forze politiche federate nel Terzo Polo ed i Repubblicani di Cesena hanno ufficializzato la nascita di un Coordinamento politico per la costruzione di un progetto politico territoriale unitario. Fanno parte del coordinamento: Sara Biguzzi e Tommaso Pirini per Italia Viva, Romano Fabbri per il PRI di Cesena, Umberto Orlati e Filippo Zanelli per Azione. È stato scelto come coordinatore del Terzo Polo Luca Ferrini, avvocato ed assessore della giunta comunale di Cesena e già candidato al Collegio uninominale provinciale alla Camera dei Deputati. Il Coordinamento intende sviluppare il lavoro di squadra tra le forze politiche che hanno sostenuto, durante la campagna elettorale, la lista Azione-Italia Viva-Calenda. Collaborazione che ha sfiorato e talvolta superato il 10% dei consensi.