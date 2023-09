Terzo polo, prove di resurrezione: "L’alleanza locale si può fare"

Il terzo polo, o come dovrà essere ridenominato, a livello locale si è schiantato come a Roma, nonostante il decollo promettente al collegio uninominale di Forlì-Cesena per le politiche del 2022? Alle elezioni nazionali di un anno fa la formazione centrista pareva in fase di felice gestazione e il cesenate Luca Ferrini (Pri), candidato nel collegio di Forlì-Cesena per l’alleanza tra repubblicani, Italia Viva e Azione prese il 10% dei voti.

La rottura tra Renzi e Calenda, che si accusano a vicenda di esserne i responsabili, ha fatto poi naufragare il progetto – almeno fino ad oggi – ma la direzione del Pri cesenate nel documento politico prodotto per l’elezione della nuova segretaria comunale Sara Biguzzi (ex coordinatrice di Italia Viva) e di quello di consociazione Romano Fabbri insiste nell’affermare di voler realizzare il terzo polo nel territorio. Ai contraenti del patto per le politiche unirsi alle comunali converrebbe, per avere più chances di conquistare il seggio in consiglio comunale, ma la forza liberale e repubblicana – così proclamatasi un anno fa– potrà essere riproposta dopo la morte a livello nazionale?

"Lavoriamo per questo – afferma il segretario di consociazione del Pri Romano Fabbri – e chiamiamolo pure in un altro modo se terzo polo non piace più. Si tratta di un’alleanza tra forze politiche pragmatiche che convergano su i punti concreti per l’amministrazione della città". Il Pri a Cesena è in giunta con il sindaco Lattuca e l’alleanza sarà confermata.

"Questa giunta ha lavorato bene – sottolinea Fabbri – e l’esperienza va proseguita, fermo restando che ci siederemo al tavolo col Pd per segnalare gli aspetti da migliorare. Mica abbiamo rinunciato ai realizzare il parcheggio per il centro e il lotto zero per la secante. Ciò detto, con Popolari per Cesena di Gilberto Zoffoli e +Europa c’è idem sentire, con Azione pure e con Italia Viva i rapporti non si sono interrotti". "Quello che è successo a Roma si ripercuote anche qui e non cessano le bizze di Calenda che ha detto di voler correre da solo anche alle Europee – si rammarica il coordinatore territoriale di Italia Viva Tommaso Pirini –. Confrontiamoci, ma non usiamo più l’espressione terzo polo".

"Non va disperso il patrimonio di consensi delle politiche - quasi si appella il coordinatore provinciale di Azione Umberto Orlati –. Va fatto nascere un patto repubblicano per le comunali smarcato dai due poli".