Terzo Polo verso il partito unico senza il Pri

di Andrea Alessandrini

Appare sfocata nel ricordo l’euforia con cui il terzo polo (Azione, Italia Viva e partito repubblicano) durante la campagna elettorale e subito dopo le elezioni politiche del 25 settembre (prese ll’8,7% dei consensi al collegio uninominale il candidato Luca Ferrini, assessore repubblicano al comune di Cesena nella giunta col Pd di Enzo Lattuca) annunciava propositi di rapido radicamento nel territorio cesenate e forlivese in vista delle amministrative del 2024.

Il partito repubblicano ha poi preso ha preso le distanze dai partiti di Calenda e Renzi e a fine gennaio Luca Ferrini (nella foto in una iniziativa elettorale lo scorso settembre) si è dimesso da coordinatore provinciale del Terzo Polo. "Mentre il Pri di Cesena ha condiviso la scelta di allearsi col terzo polo – spiega Ferrini – quello di Forlì è rimasto dentro l’alleanza di centrodestra della giunta di Zattini. Non è un dato di secondo piano, se ragioniamo sul fatto che il coordinamento tra Azione, Italia Viva e Pri va strutturato a livello provinciale. Inoltre la recente svolta orientata alla formazione di un parto unico non include il Pri, pertanto ho ritenuto di fare un passo indietro. Resta la speranza, tuttavia, di collaborare con il nascente partito in futuro, a Cesena e magari in altri comuni romagnoli". L’esito non felice per Calenda e Renzi delle elezioni regionali può frenare i residui entusiasmi. "Il terzo polo - aggiunge Ferrini - soffre la mancanza di un palcoscenico nazionale essendo soprattutto un partito d’opinione, ma questo Paese ha bisogno tuttavia di un centro riformista e siamo solo all’inizio della partita".

Sabato alle 9 si terrà il congresso comunale e di consociazione del Pri nel quale verrà ribadita la linea della alleanza col centrosinistra anche per le amministrative del 2024, con Luca Ferrini probabilmente ancora candidato. Umberto Orlati, coordinatore provinciale di Azione, forlivese, prova a chiarire la strategia. "Azione e Italia iva procedono con la creazione del partito unico aperto, non un soggetto a due tra Azione e Italia Viva, e il dialogo col Pri resta aperto. Per le amministrative costruiamo un fronte centrista autonomo da sinistra e destra"

In Italia Viva non sta rivestendo un ruolo operativo l’ex parlamentare Marco Di Maio, il personaggio più accreditato del terzo polo a livello territoriale, che ragioni professionali hanno chiamato ad occuparsi di altro.

Il coordinatore provinciale è il cesenate Tommaso Pirini: "Il 20 gennaio – dichiara – abbiamo tenuto un’assemblea provinciale per dare voce alla base da cui è scaturita l’esigenza di procedere con la fondazione del partito unico. Le alleanze in vista delle amministrative? Se ne parlerà". Un interlocutore nel campo locale del terzo polo potrebbe essere anche il cesenate Luigi Di Placido, attuale consigliere comunale di Cambiamo, che ha partecipato alla nascita della Costituente dei Liberali Democratici Europei a gennaio a Milano, nella quale ricopre incarichi a livello nazionale. In quella occasione, Renzi e Calenda avevano ribadito la volontà di passare dalla attuale federazione ad un partito vero e proprio, includendo il mondo liberaldemocratico che Di Placido rappresenta a livello territoriale.