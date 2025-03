Terzo settore, incontro tra il Forum Forlì-Cesena e Bonafoni del Pd

Il Forum del Terzo Settore di Forlì-Cesena si è confrontato con Marta Bonafoni, coordinatrice del Terzo settore per il Partito Democratico. "Il Forum del Terzo Settore di Forlì Cesena – si legge in una nota dell’ente – si conferma come un attore centrale nella promozione della cittadinanza attiva, della solidarietà e della collaborazione tra le numerose organizzazioni che operano nel campo del sociale, del volontariato e della cooperazione. Attraverso il coordinamento e il supporto alle realtà associative del territorio, il Forum si pone come un interlocutore chiave per affrontare le sfide del presente e costruire una società più giusta, inclusiva e coesa".

"Grazie alla sua struttura organizzativa, il Forum del Terzo Settore si articola in diversi tavoli tematici dedicati a questioni fondamentali come la disabilità, i giovani e il servizio civile, l’ambiente e il benessere climatico, i caregiver, la cultura e il tempo libero, la marginalità e l’esclusione sociale, lo sport, gli anziani e l’invecchiamento attivo, nonché la salute e la sanità. Questi spazi di confronto rappresentano un’opportunità concreta per elaborare strategie comuni e favorire la sinergia tra le diverse realtà associative".

Marta Bonafoni del PD, impegnata in un tour attraverso l’Italia per incontrare le realtà locali del sociale, ha avuto modo di confrontarsi con il portavoce del Forum e la sua segreteria, i quali l’hanno accompagnata in una serie di incontri con i partner attivi sul territorio.

"Questo momento di dialogo – conclude la nota del Forum del Terzio settore – ha permesso di approfondire le tematiche chiave del settore e di individuare strategie per rafforzare ulteriormente la collaborazione tra enti locali e organizzazioni del terzo settore. Il Forum del Terzo Settore di Forlì Cesena si conferma quindi come un modello di partecipazione e coordinamento, capace di generare un impatto positivo e duraturo sul territorio".