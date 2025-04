Tesoretto di 6 milioni: ecco tutti gli investimenti

Il rendiconto 2024 arriva questa sera in consiglio comunale. Il bilancio dello scorso anno dell’amministrazione chiude con un avanzo di oltre sei milioni e mezzo (per la precisione 6 milioni, 658 mila e 692 euro), un risultato decisamente superiore al rendiconto dell’anno precedente che aveva fatto registrare un avanzo di 3 milioni,767mila e 345 euro. La Giunta ha deciso di impiegare una parte di questo tesoretto per finanziare alcuni investimenti. L’opera più importante sarà la realizzazione del nuovo Ponte del Gatto con una spesa di 2,2 milioni, evitando di dover contrarre un nuovo mutuo. Il Piano asfalti potrà contare su un finanziamento di 500mila euro, mentre 200mila saranno impiegati per la nuova copertura della Piscina comunale. La manutenzione del verde potrà contare su altri 100mila euro e le fognature dello stadio comunale su 60mila euro. Il tesoretto sarà investito su tutto il territorio, con 300mila euro destinati all’edilizia scolastica, 80mila euro per la manutenzione delle Porte Vinciane, 50mila per la progettazione dell’impianto sportivo di Bagnarola e 10mila per l’area cani a Cannucceto. Nel 2024 c’è stata una tenuta dei conti ed il fondo cassa chiude a 13 milioni, 433 mila e 813 euro.

Sul fronte investimenti nel 2024 sono stati impegnati 18 milioni e 452mila euro (nel 2023 furono 11 milioni e 400mila euro. Gli oneri di urbanizzazione sono aumentati di 700mila euro e ciò significa che i privati investono. Buona parte dell’avanzo libero è stato impiegato per la diminuzione del Fondo Contenzioso che ora si attesta a 1 milione, 943mila e 942 euro, contro il precedente che era di 4,4 milioni. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità è pari a 30 milioni, 255mila e 194 euro; in questo capitolo c’è l’Imu arretrato sulle piattaforme, le sanzioni ai venditori abusivi, i recuperi della Tari e dalle aziende fallite. Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore Jacopo Agostini intervengono così alla vigilia del consiglio comunale: "Grazie alla riduzione del fondo contenziosi dovuto soprattutto alla vittoria di una causa, possiamo contare su un importante avanzo libero che ci consente di finanziare un milione di lavori aggiuntivi rispetto al bilancio previsionale. Il progetto più importante è la realizzazione del nuovo Ponte del Gatto senza accendere nuovi mutui. Si conferma la tenuta dei conti del Comune e un deciso miglioramento della capacità di riscossione delle entrate. Con la gestione 2024 viene aumentata la cassa disponibile e ridotti i tempi di pagamenti dei fornitori. occorrerà come sempre prudenza e attenzione nella gestione dei prossimi mesi, ma abbiamo comunque un discreto tesoretto da poter utilizzare per fronteggiare minori entrate o maggiori spese".

Giacomo Mascellani