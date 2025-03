Tessera del tifoso per Brescia-Cesena: "Decisione sorprendente e punitiva, bisogna portare più gente allo stadio"

Anche la politica si affaccia sul mondo dei tifosi. Dopo la comunicazione dell’Osservatorio per le Manifestazioni Sportive che giovedì ha segnalato la trasferta del Cesena a Brescia in programma l’8 marzo come gara a rischio, proponendo di vincolare l’accesso allo stadio al possesso della Tessera del Tifoso sollevando rabbia e sconforto tra il popolo bianconero, l’assessore allo sport e vicesindaco Christian Castorri, da sempre sostenitore del Cavalluccio e costantemente presente in tribuna, prende posizione.

Assessore Castorri, il parere dell’Osservatorio non è vincolante, ma resta il fatto che sul piatto è finita una valutazione che potrebbe segnare un cambio di passo in relazione alle regole per accedere agli stadi. "Parto dal caso specifico, dicendo che una decisione del genere non può che sorprendere, dal momento che parliamo di due tifoserie gemellate, che avrebbero tutte le intenzioni di vivere la giornata come una festa e di certo senza aggredirsi a vicenda. I precedenti lo dimostrano. Dunque dal mio punto di vista serve cercare di capire cosa ci ha portato fin qui".

Troppo zelo?

"Il rischio più concreto che vedo è quello di andare fuori strada rispetto ai principi e ai valori dello sport. L’obiettivo deve essere quello di lavorare per portare gente dentro agli stadi, non per lasciarla fuori. Per un duplice motivo. Prima di tutto perché lo sport è alimentato dalla passione dei suoi tifosi, a partire da quelli che si godono lo spettacolo in presa diretta, animando il clima intorno al campo in un modo che vale già un’ampia fetta dello spettacolo". Cos’altro?

"La sicurezza deve essere una priorità, non si discute. Vado oltre alla gara in questione e mi sposto sul quadro generale dicendo che il tema però non si può considerare risolto soltanto impedendo a una parte di tifosi di andare in trasferta".

Il punto è che per arrivare agli scontri, non serve avere un biglietto in mano.

"Lo sport non ha nulla a che fare con la violenza. Questo messaggio deve essere chiaro. Chi va allo stadio, ci va per divertirsi nel rispetto delle regole. La passione sana deve essere alimentata, anche attraverso le trasferte di gruppo, bellissimi momenti di condivisione e socializzazione".

Non si palesa il rischio di un divieto assoluto. L’accesso allo stadio potrebbe essere riservato soltanto ai possessori della Tessera del Tifoso.

"Se è lì che si vuole arrivare, all’obbligo generalizzato di sottoscrivere la Tessera, lo si dica con chiarezza".

Cosa pensa della decisione dell’Osservatorio?

"Il rispetto istituzionale non può e non deve mai essere messo in discussione. Non entro nel merito delle valutazioni specifiche". Potrebbe essere un’appendice ai fatti di Bologna, quando alcuni ultras scesero dal treno in sosta diretto verso Reggio Emilia causando danni e generando ritardi?

"Chi sbaglia, deve pagare. Punto. Girarci intorno non serve. Però generalizzare un provvedimento, rivalendosi su un intero gruppo di tifosi rischia di essere controproducente per tutti".