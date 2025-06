Testimonianze sulla ludopatia al bar Wilson

Lo Slotmob è una giornata di mobilitazione nazionale contro la ludopatia, proposta anche a Cesena, al bar Wilson, in via Martiri della Libertà 16, domani alle 16.30. Interverranno esperti che si occupano del disturbo del gioco compulsivo tra cui Gianluca Farfaneti del Serd Forlì-Cesena, Chiara Pracucci dell’associazione In Sé. Porteranno una testimonianza i giocatori anonimi, per accogliere le esperienze di chi ha vissuto il problema in prima persona. Promuove l’iniziativa il Centro Diritti del malato di Cesena.