’The big band night’ Questa sera alle 21 il doppio concerto

Questa sera alle 21 al teatro Verdi andrà in scena il doppio concerto ’The Big Band Night’ organizzato dal conservatorio Bruno Maderna (foto dell’orchestra) in collaborazione con la scuola di musica ’Sarti’ di Faenza. Sul palco si esibirà prima la formazione faentina nata nel 1997 e diretta da Daniele Santimone per un omaggio a Charles Mingus, poi sarà la volta della Big Band nata al conservatorio Bruno Maderna sotto la direzione di Giorgio Babbini con lo special guest Fabio Morgera alla tromba.