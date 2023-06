The Good Fellas, il trionfo dello swing

La band The Good Fellas è protagonista dell’appuntamento della rassegna "Segafredo Jazz" in programma venerdì sera, per un evento dedicato alla musica swing e rock ‘n’ roll, che porterà tanta energia al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. The Good Fellas sono Fabrice "Bum Bum" La Motta alla batteria, Mr. Lucky Luciano al secolo Stelio Stacchini contrabbasso e voce, Jimmy Gennaro al pianoforte, Nick Salerno alla chitarra, Benny "The Cat" Marsala sax e clarinetto, Charlie Martino tromba e voce, Rico Romano tromba e voce, e J.J. Di Giacomo al trombone. È una formazione molto apprezzata dal pubblico romagnolo, i cui artisti hanno tuttavia saputo conquistare le platee italiane e tanti appassionati anche all’estero, con un repertorio swing italo americano, il rock ‘n’ roll, ma anche brani originali scritti dagli stessi componenti della band. È una serata dedicata ai successi dei miti Carosone, Buscaglione, Sinatra, Louis Prima, Lou Monte, ma anche Louis Jordan, Big Joe Turner e Bill Haley. Nati trent’anni fa, nel 1993, da un’idea del contrabbassista e bassista Mr. Lucky Luciano insieme al batterista Fabrice "Bum Bum" La Motta, la band ha collaborato con il sassofonista Germano Montefiori e con Ray Gelato, famoso crooner che considera The Good Fellas la migliore formazione dedita al genere.

Il gruppo ha suonato in Italia, Francia, Svizzera, Germania, Regno Unito, Olanda e Belgio, partecipando anche ad importanti festival , ad Umbria Jazz, ma è stato voluto anche in due tour teatrali di Aldo, Giovanni e Giacomo. Per il concerto di venerdì sera i posti disponibili sono limitati e la prenotazione è obbligatoria al 328 7723203. L’ingresso costa 19 euro incluso un drink e, nello stile del club, è anche possibile cenare all’interno del locale.

Giacomo Mascellani