The Indians e James Thompson accendono il weekend a Cesenatico

Nel primo fine settimana di maggio il Noi Lounge Music Club di Cesenatico propone nuovi concerti sotto la direzione artistica di Fabio Nobile. Il primo appuntamento è questa sera alle 22, con la proposta di un viaggio musicale a New Orleans, tra rhythm and blues e ritmi caraibici, con qualche accenno jazz e alla musica rock and roll vecchia maniera. Sul palco si esibiranno ’The Indians’ con il concerto titolato appunto ’New Orleans’, che vedrà protagonisti Marco ’Benny’ Pretolani al sax, clarinetto e voce; Luca Bonucci al piano e Fausto Negrelli batteria e percussioni.

Domani sera, sempre alle 22, si terrà invece un concerto che trasporterà il pubblico in un viaggio tra i più noti standard di musica soul, funk e blues, senza disdegnare composizioni originali. È il grande ritorno del sassofonista e cantante James Thompson in formazione trio, accompagnato da Mecco Guidi all’organo Hammond e tastiere e Lele Veronesi alla batteria. È l’occasione di vedere dal vivo uno dei più grandi musicisti del panorama musicale contemporaneo, che in riviera ha un grande seguito e a Cesenatico in particolare ha amici da una vita.

Anche la domenica è live al Noi Lounge Music Club di Cesenatico, con la proposta della Colazione in Musica ed un live a partire dalle 9.30 dai toni molto più soft.

La direzione consiglia di prenotare i posti e gli interessati possono avere ulteriori informazioni e prenotare, telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al locale, sul lungomare di Cesenatico angolo viale Roma.

Giacomo Mascellani