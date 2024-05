’The Urgonauts’ in concerto alla Rocca L'associazione Culturale Jazzlife sposta gli eventi previsti per il primo maggio alla Rocca a causa del maltempo. Propongono una serie di concerti domenicali a maggio per inaugurare la stagione estiva, con i Radio Rock e The Urgonauts che si esibiranno per il pubblico. Il collettivo romagnolo The Urgonauts celebra dieci anni della band AgriSka, PunkSteady della Romagna con un live che mescola ritmi Ska-Reggae, attitudine Punk e influenze Folkloristico-Agricole. Ingresso libero.