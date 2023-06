The Wave, la musica pop degli anni Settanta risuona all’ombra della Rocca Malatestiana

Questa sera alle 21.30 una nuova serata di musica dal vivo accende la Rocca Malatestiana. Protagonista musicale è la band The Wave, progetto nato da quattro ragazzi di Forlì che porta in giro la music pop anni ‘70 con qualche strappo al periodo storico. La scaletta contiene anche alcune composizioni originali del gruppo, composto da batteria, voce, tastiere, sax (o chitarra) per una serata carica, ricca di divertimento e allegria, mentre si viaggia attraverso un decennio di musica speciale. Ad arricchire l’iniziativa è la proposta di cena presso il Punto Ristoro. Il concerto è ad ingresso libero. La quota di partecipazione per la cena è di 25 euro. Posti limitati prenotazione necessaria sul sito www.roccacesena.it oppure al numero 3668274626, anche con messaggio WhatsApp.