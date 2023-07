’The Week’, oggi la giornata clou del Festival di ’street-dance’

Oggi è la giornata clou di ’The Week’ il Festival di street dance che porta a Cesenatico gli eventi più importanti dei danzatori e ballerini di strada. Per una settimana alcuni alberghi, stabilimenti balneari, piazze, il teatro comunale e persino scuole, hanno registrato migliaia di presenze in feste, incontri, sfide, conferenze e spettacoli. Tutto ruota attorno alla musica, il divertimento, la condivisione e la socializzazione. Ieri si sono dati appuntamento 300 giovani e 28 gruppi partecipanti al Choreographic Contest e Street Fighters, con giovani provenienti da tutta Europa.

Questa sera in piazza Spose dei Marinai sono attesi ben 600 ballerini, per la 18ª edizione del Give It Up, la sfida più longeva d’Italia. Dalle 16 alle 19.30 ci saranno le preselezioni e al calar del sole lo spettacolo che trasforma il porto e la spiaggia di Cesenatico nell’ombelico del mondo dei grandi appassionati di questa espressione artistica. Al termine delle sfide, dalle 23.30, sempre in piazza Spose dei Marinai, si terrà il Block Party con ospiti d’eccezione i dj BoogieSà, Lil’ Jean e Ake.

Nella settimana che si sta concludendo, Cesenatico ha ospitato anche The Week Kidz, il camp del The Week per gli Under 13, in un contesto adatto ai più piccoli in cui il divertimento e la formazione vanno di pari passo alla tranquillità dei genitori.

Per i giovani più maturi i workshop sono stati l’occasione di partecipare a lezioni con i migliori insegnanti ed un programma di attività, laboratori fotografici, laboratori musicali con gli artisti, conferenze sul tema del cambiamento climatico, feste a tema e, come chicca, la preparazione dell’Opening Showcase delle The Week Finals in piazza Spose dei Marinai.

g.m.