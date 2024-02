’Three Generations’ sul palco del Jam Session

Il trio formato da Chicco Capiozzo alla batteria, Ares Tavolazzi al basso e Leo Caliguri al pianoforte, è protagonista del prossimo appuntamento di Jazz Club 2024, la rassegna allestita al Jam Session di Cesenatico dallo stesso Chicco Capiozzo. Questa sera, a partire dalle 21.30, i tre musicisti si esibiranno dal vivo nella formazione "Three Generations", per il primo spettacolo in calendario a febbraio. Per gli appassionati del genere è l’occasione di vedere davvero tre generazioni sul palco, grazie ad un trio di grande impatto artistico, che propone un mescolarsi di esperienze che attraversa generazioni di musicisti che hanno scritto pagine importanti nella storia del jazz. "Three Generations" è una proposta fondamentalmente di cuore e di tanta qualità, "certificata" dall’album inciso dal trio, che ha avuto come ospiti in sala d’incisione i grandi Stefano Di Battista e Flavio Boltro. Ares Tavolazzi al contrabbasso e al basso è un autentico gigante, con oltre mezzo secolo di carriera, iniziata nel ’73 con gli Area e proseguita negli anni ’80 a fianco dei big della musica jazz, negli anni ’90 con Stefano Bollani, per poi far parte di formazioni importanti con Danilo Rea, Enrico Rava e altri musicisti. Christian Chicco Capiozzo è un batterista di grande talento, il quale ha bisogno di poche presentazioni, essendo il figlio d’arte del mitico Giulio Capiozzo fondatore degli Area, e recentemente si è imposto sui palcoscenici di profilo internazionale assieme a Jimmy Owens, Enrico Rava, Tony Scott, Mario Biondi, Bruce Forman e tanti altri. Tra le piazze più importanti dove si è esibito ci sono il Blue Note di New York, il Ronnie Scott’s di Londra e Umbria Jazz. Leo Caligiuri è invece un pianista giovane dal talento puro, tant’è che è già da anni protagonista con jazzisti di fama internazionale; pur avendo una formazione classica, è capace di improvvisazioni ricche d’invenzione.

Per il concerto di questa sera è consigliata la prenotazione del tavolo al 334 1541727 o allo 0547 404144, oppure direttamente al Jam Session, al numero 68 di viale Trento di fronte ai Giardini al Mare. La rassegna Jazz Club 2024 proseguirà nelle successive serate di mercoledì, il 14 febbraio con il duo voce e chitarra formato da Sara Zaccarelli e Aldo Betto; il 21 con il quintetto dove spicca Mauro Mussoni accompagnato da Simone La Maida, Massimo Morganti, Massimiliano Rocchetta e Andrea Grillini, mentre il 28 febbraio sarà la volta del "Capiozzo Mecco & Santimone 5et", per celebrare i 20 anni dalla pubblicazione dell’album "Wisky a Go Go".

Giacomo Mascellani