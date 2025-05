"Tiberina, avviati i lavori dopo venti anni di attesa"

Tiberina 3bis, finalmente! Mercoledì è stato avviato il primo stralcio dei lavori dopo tanti anni di immobilismo. L’onorevole Alice Buonguerrieri (FdI) e gli esponenti locali di DdI si complimentano con il Governo. "L’apertura del cantiere per il ripristino della ex SS 3 bis Tiberina, tra Pieve Santo Stefano e Canili, è un’ottima notizia per i nostri territori: si tratta di un’infrastruttura strategica, chiusa da oltre vent’anni, che finalmente tornerà a svolgere il suo ruolo di collegamento tra Romagna e Toscana, rappresentando anche un’alternativa concreta alla E45 in caso di emergenze".

"Si tratta di una problematica che Fratelli d’Ìtalia segue da quando ancora sedeva nei banchi di minoranza e che ha visto una risolutiva accelerata grazie al Governo Meloni, raggiungendo i risultati da più parti annunciati", rimarcano l’on. Alice Buonguerrieri, deputato e Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia, Cesare Polidori (coordinatore FdI Valle del Savio), Filippo Lanzi (coordinatore comunale FdI di Bagno di Romagna) e Marco Bardeschi (coordinatore comunale FdI di Verghereto).

"Un percorso che parte da lontano, in sinergia con tutti gli amministratori locali, che ha condotto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto al Ministero dell’Economia ad assegnare, un primo importante finanziamento di 5 milioni di euro destinati al ripristino della viabilità alternativa tra Pieve Santo Stefano Nord e Canili, primo lotto, e alla redazione del prigetto di fattibilità per il tratto infrastrutturale sino a raggiungere il confine regionale. Un segnale importante che nessun Governo prima d’ora era riuscito a dare". Grande soddisfazione viene espressa anche dal comune di Verghereto.