Tifoserie in trasferta: la classifica. Il Cavalluccio svetta al 4° posto

Restrizioni, obbligo della fidelity card o tessera del tifoso, trasferte vietate sono tutte limitazioni che possono minare la passione fuori casa dei tifosi. Eppure Cesena tra le 100 società professionistiche, secondo l’indagine del portale ‘Dimensione calcio news’, occupa una posizione rilevante: trentaduesimo posto in generale, quarto in C, 452 tifosi in media a match esterno. Vanno considerati anche gli assurdi orari delle partite: ad esempio da domenica a Ferrara fino a lunedì 19 febbraio saranno addirittura sei le gare alle 20.45 nel gelo invernale. Inoltre al Mazza contro la Spal (ore 20,45) l’Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive ha disposto per i residenti nella provincia Forlì-Cesena l’accesso solo nel settore ospiti, esclusivamente per i possessori della fidelity card, come è accaduto di recente a Recanati. La disposizione per Ferrara è stata inflitta dopo gli scontri tra opposte tifoserie prima di Perugia-Cesena. La classifica dei tifosi in trasferta vede al comando la Roma con una media di 2602 supporter, nelle prime cinque posizioni seguono grandi club come Juventus (2336), Inter (2211), Milan (2039) e Napoli (1817). In terza serie in testa c’è l’Avellino (ventiduesima posizione in totale, 619 presenze) seguito dal Vicenza (ventottesimo, 468), dalla Juve Stabia (trentesima, 457) e appunto Cesena (452).

Un numero significativo, che può essere incrementato nel girone di ritorno considerando che i romagnoli sono in vetta al torneo e con trasferte vicine come Ferrara (pur con il limite della fidelity card), Rimini, Ancona e Pesaro. Ad esempio la Torres, grande antagonista per la promozione diretta, può contare lontano da Sassari su una media di 186 tifosi. A livello di curiosità la Spal è ferma a 212, non male il Rimini 347. Cesena supera anche formazioni di A come Cagliari (404), Udinese (317), Empoli (249) e Sassuolo (56) e diverse di B incluse piazze ambiziose come Venezia (422), Como (304) e Spezia (302). Anche in questa graduatoria quindi è di un’altra categoria.