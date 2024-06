Cesena, tifosi già sul Barbotto: freme l’attesa per il Tour nel ricordo di Pantani Chi in camper, chi col furgone e chi in tenda: i primi appassionati di ciclismo sono già arrivati tra i tornanti nel Comune di Mercato Saraceno. Il sostenitore storico Bianco Santi: “Marco lo merita, in suo onore abbiamo pensato a una vera e propria festa”