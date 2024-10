Tifosi bianconeri terza piazza

E’ un Cesena quasi da promozione diretta o almeno da playoff pienissimi. No, non è un giudizio tecnico, ma un fatto concreto, quello della passione sugli spalti. Nella classifica definitiva degli abbonamenti sottoscritti, escluse ovviamente iniziative speciali come i ‘mini pacchetti’ che durante la stagione adottano molte società compreso il Cesena, i romagnoli sono al terzo posto con 8.548 abbonati e si trovano alle spalle solo di due città metropolitane, con dimensioni ben diverse da Cesena e club di grande prestigio che puntano decisi al ritorno in A. In vetta, infatti, c’è la Sampdoria, 19.405 tessere, dietro il Palermo, 13.680, poi il Cesena. Un numero significativo quello in casa bianconera, che già la scorsa stagione come passione ha dominato in serie C dove ha vinto a mani basse il campionato: 6.535 abbonati un anno fa, una media di 9.544 spettatori a partita, quota molto elevata e come match di maggiore affluenza quello che ha determinato la promozione in B del 30 marzo scorso, Cesena-Pescara, 1-0 davanti a ben 15.547 spettatori paganti. Tornando alla classifica abbonati della serie B si tratta di una graduatoria molto indicativa, il terzo posto del Cesena è netto con 400 spettatori in più rispetto a una piazza pretenziosa come quella di Frosinone che segue a ruota. Da questa graduatoria definitiva risulta che città importanti e club molto determinati e blasonati attualmente nelle primissime posizioni della classifica sono fuori dalle dieci formazioni come tifoseria. Il Pisa capolista della B è all’undicesimo posto con 4.939 abbonati, seguono Spezia 4.712, Salernitana 4.563, Brescia 3.600, Sassuolo 2.169. Tutti dati che confermano ulteriormente la forza e la fedeltà dei supporter bianconeri. Ecco la Top 15: Sampdoria 19.405, Palermo 13.680, Cesena 8.548, Frosinone 8.168, Bari 7.154, Reggiana 6.867, Cremonese 6.313, Modena 6.078, Catanzaro 5.830, Mantova 5.619, Pisa 4.939, Spezia 4.712, Salernitana 4.563, Brescia 3.600, Sassuolo 2.169.