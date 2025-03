Tifosi fuori, clima surreale al Rigamonti. Mister Mignani: "Come ai tempi del Covid"

Mister Michele Mignani si è portato a casa un buon punto dalla trasferta lombarda, pur riconoscendo di non aver visto in campo il suo miglior Cesena: "Credo che il pareggio sia probabilmente il risultato più giusto: nel primo tempo ha fatto nettamente meglio il Brescia, anche perché noi siamo entrati in campo con un atteggiamento forse un po’ troppo remissivo. Poi però nella ripresa siamo cresciuti e abbiamo fatto sicuramente meglio. Sono contento del fatto che in questo momento la squadra stia riuscendo a dare continuità ai risultati aggiungendo punti preziosissimi alla nostra classifica. Dobbiamo raggiungere il più velocemente possibile il nostro obiettivo e aggiungere sempre qualcosa in questa fase è determinante". Il tecnico ha dunque apprezzato la reazione del gruppo arrivata nella ripresa: "I giocatori hanno dimostrato anche questa volta di avere carattere, di avere cuore e di saper reagire davanti alle situazioni di difficoltà. Quello che invece non mi è piaciuto è stato il mondo in cui ci siamo finiti in quelle situazioni di difficoltà, dal momento che a mio avviso c’erano i presupposti per opporsi in maniera migliore rispetto a quello che abbiamo fatto. Poi però chi era in campo, come è già successo in passato, ha reagito, si è ‘sciolto’, ha mosso la palla meglio e creato anche i presupposti per andare a fare magari anche il colpaccio". Ancora una volta i cambi sono stati determinanti. "Quello che dico sempre ai ragazzi è che paradossalmente chi entra a gara in corso può essere più impattante rispetto a chi gioca dall’inizio. Sono tutti ragazzi in gamba, che si mettono sempre a disposizione col massimo impegno. Vale per chi gioca dall’inizio, per chi entra e pure per chi sta affrontando un periodo nel quale gioca meno". La gara dal vivo è stata uno spettacolo ‘per pochi intimi’. Gran parte dei supporter cesenati è rimasta fuori dal Rigamonti per protestare contro l’obbligo della Fidelity card, trovando la solidarietà dei tifosi bresciani, gemellati coi romagnoli. "Sembrava – ha detto lo stesso Mignani – di essere tornati ai tempi del Covid senza tifosi, bandiere e cori: un clima surreale". Chi invece era presente in tribuna era Dario Hubner, indimenticato doppio ex.

A fine gara, in sala stampa anche Raffaele Celia: "Nel primo tempo abbiamo avuto qualche timore, poi però siamo rientrati bene in campo nella ripresa, mostrando una bella reazione e cercando di fare quello che sappiamo fare meglio e cioè giocare tenendo il baricentro più alto, evitando di subire tutti i cross coi quali avevamo invece dovuto fare i conti fino all’intervallo". Sull’autorete bresciana c’è anche il merito del lavoro dell’esterno bianconero. "Appena la squadra ha iniziato a giocare bene – conferma Celia – ho trovato più fiducia anche io, cercando di dare una mano. Provo sempre a esserci: quella dalla quale è nato il pareggio è un’azione che in allenamento proviamo spesso, la fortuna ci ha aiutato. Il punto che ci portiamo a casa ad ogni modo ci porta ulteriore fiducia: eravamo in un campo non facile contro una squadra come il Brescia che si giocava tanto".

Luca Ravaglia