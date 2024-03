Timori per Saber e Donnarumma. Esami strumentali in vista

Mettere alle spalle la sconfitta di Carrara e preparare al meglio la prossima sfida di lunedì prossimo, all’Orogel stadium alle 20,45 contro il Gubbio. È questo l’obiettivo dei bianconeri che si sono ritrovati subito ieri pomeriggio a Villa Silvia, dopo la sconfitta a Carrara di martedì. Nel match con gli umbri Toscano ritroverà Francesco De Rose e Augustus Kargbo che nell’ultima trasferta hanno scontato il turno di squalifica. Sicuri assenti Roberto Ogunseye, espulso durante la gara allo Stadio dei Marmi (foto), e Simone Corazza, che ne avrà almeno per altri dieci giorni. Ugualmente è dato come quasi certo il forfait di Hraiech Saber, che oggi si sottoporrà ad esami strumentali per capire l’entità del problema ai flessori che l’ha costretto ad uscire dopo pochi minuti martedì sera. L’ex Padova aveva già saltato due partite, Pineto e Virtus Entella, per quello che era stato catalogato come affaticamento muscolare ed evidentemente ritenuto ormai risolto tanto da decidere di buttarlo nella mischia a Carrara.

In fortissimo dubbio anche Donnarumma e Pieraccini, la diagnosi anche qui parla di affaticamento muscolare, ma la situazione impone di monitorare giorno per giorno le condizioni di entrambi. Non sono esclusi per loro approfondimenti strumentali per escludere eventuali lesioni. Quel che è certo è che in casa Cesena continua l’emergenza, con Domenico Toscano che dovrà fare a meno di elementi importanti della rosa.

Andrea Baraghini