’Tin bota’, da Giuliano cena di beneficenza

In riviera si susseguono le iniziative all’insegna del motto ’Romagna tin bota’ (Romagna tieni duro, in riferimento alla capacità di reazione mostrata dopo la terribile alluvione di metà maggio) ed il prossimo appuntamento si terrà martedì 11 luglio al ristorante ’Da Giuliano’ sul porto canale a Cesenatico, per una cena di beneficenza ed un’occasione per supportare il territorio.

Il patron Alessio Sassi e lo chef romagnolo Francesco Aquila, vincitore della decima edizione di Masterchef, organizzano un momento conviviale a quattro mani. Durante la cena infatti verrà proposto un menù speciale a prezzo fisso e il totale del ricavato sarà destinato a sostenere il progetto delle Cucine Popolari di Cesena e andrà a supporto delle persone maggiormente colpite dall’alluvione che ha così pesantemente colpito le province di Forlì-Cesena e Ravenna. La serata è patrocinata dal Lions Club di Cesena e una rappresentante delle Cucine Popolari sarà presente per raccontare il progetto e il suo sviluppo.

Il menù della cena sarà composto da quattro portate ed è stato studiato per omaggiare la Romagna con i suoi prodotti locali; sarà composto da alcune proposte tra quelle più apprezzate della carta del ristorante Da Giuliano e alcuni piatti ideati in esclusiva dallo chef Francesco Aquila. La serata sarà presentata da Raffaello Tonon, volto televisivo di spicco e amico della Romagna, e sarà accompagnata dai vini della cantina Monte delle Vigne, già partner del noto ristorante. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria entro lunedì 10 luglio. La partecipazione costa 80 euro a persona e tutti gli interessati possono avere informazioni e prenotare i rispettivi posti allo 0547-80192 oppure direttamente al locale in via Marino Moretti sul porto di Cesenatico.

