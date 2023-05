‘Tin bota’ dalla Riviera all’Appennino

Emanuele Chesi

in bota", lo slogan sbandierato a profusione anche dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, è diventato il ‘claim’ pubblicitario della Riviera. Non è una mancanza di rispetto verso la fetta di Romagna ancora in emergenza per gli effetti di alluvione e frane. E’ l’idea di un destino comune che tiene insieme la sofferenza, la resilienza ma anche la ripartenza, un segno di speranza per una regione che è trainante per l’economia italiana. E il turismo ne è una componente cruciale. Fortunatamente le spiagge hanno superato brillantemente la prova del maltempo, il settore turistico è pronto ed è importante che passi il messaggio che la Riviera è pronta ad accogliere i turisti. E a fare da battistrada alla ripartenza di tutto il territorio.