Tin Bòta Day, una serata di intrattenimento per sostenere le Cucine Popolari

Si terrà domani sera in via del Mare il Tin Bòta Day, l’evento organizzato dal quartiere Fiorenzuola, con il patrocinio del Comune. Un pomeriggio articolato in vari momenti di intrattenimento durante i quali saranno raccolte risorse da destinare alle ’Cucine Popolari’ (nella foto). All’evento, che andrà in scena tenendo bene a mente il motto che ha accompagnato la città in questo periodo,Tin Bòta, parteciperanno le attività locali, artisti della musica e il Circolo Arcinova La Fiorita. Musica dal vivo con diverse band si succederanno sul palco. La festa inizia alle 19 con il gruppo ’Free to dance’, alle 20 si esibiranno le ’Zebre a Pois’ alle 21 si ballerà con i ’Work in progress’. Si potrà cenare al Bombonera Pub oppure al Chiosco Piadina Stadio.