Tindaro Granata dà voce ai sogni delle detenute

Stasera alle 21 va in scena l’ultimo spettacolo della stagione di Prova d’attore al Turroni di Sogliano. Torna ospite Tindaro Granata ancora una volta con un progetto speciale. ‘Vorrei una voce’ è un monologo da lui scritto e interpretato frutto di un lungo lavoro realizzato presso la casa circondariale di Messina, al teatro Piccolo Shakespeare nell’ambito del progetto Il Teatro per Sognare di D’aRteventi diretto da Daniela Ursino. Protagoniste alcune detenute di alta sicurezza a cui Granata ha chiesto di esprimere se stesse, la propria condizione, i propri sogni, attraverso le canzoni di Mina di cui hanno portato in scena, al termine del percorso, l’ultimo live del 1978.

Grazie a ‘Vorrei una voce’ le loro esperienze continuano a rivivere sui palcoscenici in uno spettacolo vero ed intenso in cui l’attore interpreta ciascuna di loro trasmettendo al pubblico desideri e speranze di chi lotta ogni giorno alla ricerca di un riscatto, consegnando una voce a chi troppo spesso non ne ha.

