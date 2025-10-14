Tir incastrato nel sottopasso. Traffico in tilt sull’Adriatica

Un altro tir ha bloccato la circolazione stradale nel centro di Cesenatico. E’ accaduto nella tarda mattinata di ieri, quando un grosso automezzo è rimasto incastrato nel sottopasso di viale Trento. Come accade sempre più spesso, l’autista dell’automezzo, proveniente dalla Statale Adriatica e diretto in città, ha ignorato il cartello che segnala il limite di altezza di 3 metri e 20. L’impatto è stato violento e tutta la copertura e la coibentazione è andata distrutta, assieme al motore elettrico installato per la refrigerazione dei prodotti. Fortunatamente l’autista, profondamente sconfortato, non si è ferito nell’impatto. I danni invece sono ingenti, perché oltre alla copertura del tir, che ha un valore di diverse decine di migliaia di euro, sono stati danneggiati l’impianto elettrico di regolazione della temperatura e altre parti del camion. A questo va aggiunto il danno per la merce caduta a terra o rimasta troppo tempo al sole, che non è più commercializzabile e pertanto va smaltita in discarica. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia locale di Cesenatico, personale dell’Ausl ed i carabinieri della Compagnia di Cesenatico, che hanno messo in sicurezza l’area, per consentire ai mezzi di soccorso di intervenire e per impedire ad altri automobilisti di avere degli incidenti. L’ennesimo incidente del genere, con danni ingenti per un autotrasportatore privato, pone una questione tanto annosa quanto facilmente risolvibile. Per limitare questi piccoli e grandi disastri, basterebbe infatti aggiungere alla segnaletica verticale (il cartello), una segnaletica luminosa più evidente.

g. m.