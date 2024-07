Tir si ribalta e prende fuoco. Traffico bloccato in A14

Spettacolare e allo stesso tempo pauroso incidente ieri pomeriggio alle 17 sull’A14 nel tratto Taranto-Bologna. Un camion con rimorchio stava trasportando carta, proveniente da Fabriano, la "patria" della carta. All’improvviso l’automezzo ha sbandato, probabilmente a causa dello scoppio di un pneumatico, ha preso fuoco ed è finito nel fossato e nel campo laterale con le fiamme che si stavano allargando sul terreno dei campi coltivati. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri mezzi. Grande paura anche per alcuni agricoltori che stavano lavorando nei campi vicini. La zona è quella in cui l’A14 attraversa Bulgarnò fra i caselli della Valle del Rubicone e Cesena. Subito gli agricoltori non si sono persi d’animo, non hanno avuto paura delle fiamme e si sono portati accanto alla cabina del camion il cui conducente un po’ da solo e un po’ aiutato dalla persone che stavano lavorando la terra, è uscito dal mezzo miracolosamente quasi indenne. Infatti ha riporatato lievi ferite ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena.

Il carico di carta ha preso fuoco e sul posto sono arrivate subito squadre di Vigili del Fuoco, l’ambulanza del 118, la Polizia Stradale di Forlì e il personale della Terza Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Subito sono state chiuse le tre corsie dell’autostrada Rimini-Bologna e si sono formate lunghe fila per cui è stato necessario installare l’uscita obbligatoria al casello Valle del Rubicone. Di conseguenza è aumentato moltissimo il traffico sulla vicina via Emilia creando grande caos. Alle 18.25 è stata riaperta la terza corsia dell’A14, dopo essere stata liberata e ripulita e così è stato tolto il blocco dell’uscita obbligatoria a Gatteo al casello Valle del Rubicone. Per le altre due corsie invece i lavori di bonifica sono proseguiti fino a tarda sera e il camion è stato recuperato durante la nottata scorsa, quando sull’autostrada il traffico è in fase calante.

Ermanno Pasolini