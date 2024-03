Tirincanti e Capiozzo al Jazz Club

Il Filippo Tirincanti & Chicco Capiozzo Ensemble è protagonista della concerto live di questa sera alle 21.15 al Jam Session di Cesenatico, nell’ambito della rassegna Jazz Club 2024. I due artisti hanno inciso un nuovo album che uscirà a breve, definito da loro stessi il proseguo di "Otherwise", il disco di Tirincanti uscito nel 2011, di cui "She smiles" è stato colonna sonora di un noto spot pubblicitario. Al Jam Session verranno riproposti brani del primo album e saranno presentate in anteprima le nuove composizioni originali, in un ensemble che opera una vera contaminazione di jazz, funk, blues e pop. Filippo Tirincanti è un chitarrista, cantante e compositore che da giovane si trasferì da Riccione in Florida, a Fort Lauderdale. Da quel momento Filippo ha iniziato a percorrere su e giù le strade degli Stati Uniti e d’Italia, arricchendo la sua esperienza umana e musicale. Scelto da Sananda Maitreya (Terence Trent D’Arby) come chitarrista della sua band, ha partecipato ad un tour mondiale, per poi compiere esperienze a fianco di grandi artisti del calibro di Fabrizio Bosso, Whitney Houston, Robi Facchinetti e tanti altri. Christian Chicco Capiozzo è un batterista di grande talento, il quale ha bisogno di poche presentazioni, essendo il figlio d’arte del mitico Giulio Capiozzo fondatore degli Area, e recentemente si è imposto sui palcoscenici di profilo internazionale assieme a Jimmy Owens, Enrico Rava, Tony Scott, Mario Biondi e Bruce Formani. Tra le piazze più importanti dove si è esibito ci sono il Blue Note di New York, il Ronnie Scott’s di Londra e Umbria Jazz. Leo Caliguri è invece un pianista giovane dal talento puro, tant’è che è già da anni protagonista con jazzisti di fama internazionale; pur avendo una formazione classica, è capace di improvvisazioni ricche d’invenzione. Simone Francioni è un bassista poliedrico e molto attento alla sperimentazione di nuovi stili, che l’ha portato a collaborazioni in ambito soul-funk, ska, reggae, ma anche con musicisti in ambito rock e pop, come ad esempio Ricky Portera e Paola Turci. Per il concerto è consigliata la prenotazione del tavolo al 334 1541727 o allo 0547 404144, oppure direttamente al Jam Session, al numero 68 di viale Trento di fronte ai Giardini al Mare. La rassegna Jazz Club 2024 proseguirà nelle successive settimane sempre il mercoledì sera.

Giacomo Mascellani